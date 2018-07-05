Dolar / TL ve faizde enflasyonun Haziran ayında beklentilerin oldukça üzerinde artış göstermesiyle başlayan yükseliş dün öğleden sonra Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin TCMB'nin faiz konusunda gereken adımı atacağını söylemesiyle gevşedi.

Dün 4.67 TL'den 4.72'ye dek çıkan dolar / TL kapanışa yakın yeniden aynı seviyelere dönmüştü. Euro / TL de 5.45'en 5.50 üzerine çıktıktan sonra açıklamanın ardından açılış seviyesine geriledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bundan sonra önceliğin enflasyonla mücadele olduğunu söyleyerek, bazı ürünlerdeki zamların ekonominin gereği olduğunu belirtti ve "Enflasyonun bu kadar çok çıkması bazı fiyatları da otomatik olarak kendi içinde sarmala dönüştürüyor bununla ilgili de gereken tedbirler alınacak.." demişti.

Zeybekci faiz konusunda TCMB'nin atılması gereken adımları mutlaka atacağını belirtti. Bankacılar, açıklamanın yabancı yatırımcıda enflasyonda gelinen seviyelerin ardından TCMB'nin faiz artırımı yapabileceği algısı yarattığını ve TL'nin kayıplarını geri aldığına dair bir beklenti oluştuğunu belirtiyor.

Döviz kuru 5 Temmuz sabahı yatay hareketle başladı. Dolar / TL saat 09:25'te 4.6738, euro ise 5.4722'den işlem görüyor

TCMB'nin 24 Temmuz'daki toplantıda nasıl bir adım atacağını beklerken, analistler üç aylık TL swap faizlerinin 100 baz puanlık faiz artışını fiyatladığını belirtiyor.



Geçen hafta seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ardından TL'deki toparlanmaya paralel yönünü aşağı çeviren 10 yıllık tahvil faizinde Hazine'nin borçlanma programının yüksek borçlanmaya işaret etmesi ardından Cuma günü başlayan bu hafta da devam ediyor.

Geçen hafta Perşembe günü yüzde 16.20'ye kadar gerileyen, enflasyon öncesinde yüzde 16.98 seviyesinde olan 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi valörde 17.74 seviyesine kadar yükselirken, bu seviyenin tarihi zirve olduğu belirtiliyor.

Önceki gün yüzde 19.25 seviyesinden kapanan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise enflasyon verisi sonrası 19.98'e kadar yükseldi.

Öte yandan, başlıca para birimleri ABD'nin Cuma günü Çin'den ithal bazı ürünlerden almaya başlayacağı gümrük vergisi öncesinde baskı altında kalırken; yuan, merkez bankasının son dönemdeki düşüşü yatıştırma çabaları sonrası yatay seyir izliyor.

Euro Avrupa'daki ekonomik yavaşlama ve siyasi istikrarsızlık endişelerine rağmen son birkaç haftada 1.15 dolara yakın seviyede destek bulduktan sonra hafif değişim göstererek 1.1662 dolarda.

Dolar yen karşısında Salı günü gördüğü altı haftanın zirvesi olan 111.14 seviyesinden geriledikten sonra 110.38'de işlem görüyor.

Yuan Salı günü 6.7344'e kadar gerileyerek 11 ayın dip seviyesini gördükten sonra merkez bankası başkanı Yi Gang'ın piyasaları yatıştırıcı açıklamaları sonrasında 6.6478'de bulunuyor.

Dolar endeksi dün bir haftadan uzun sürenin dip seviyesi olan 94.397'ye geriledikten sonra 94.511 seviyesinde bulunuyor.