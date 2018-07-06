Dolar, ABD'nin Çin'den ithal ürünlere getirdiği gümrük vergisinin yürürlüğe girmesiyle başlıca para birimleri karşısında gerilerken, Dolar / TL, son bir kaç gündeki sert dalgalanmalar sonrası yönünü dün akşam saatlerinde aşağı çevirdi ve 4.67 seviyesinden 4.59 TL'ye dek indi. Euro / TL de 5.47'den 5.39'ları gördü.
Dolar/TL küresel piyasalardaki olumlu havanın yanı sıra gelişmekte olan ülke piyasalarına gözlenen girişlere paralel bugün de 4.60 civarındaki seyrini koruyor. Dolar karşısında yüzde 1 değer kazanan TL'yi etkileyen bir diğer faktör de yurtiçinde OHAL'in kaldırılacağına yönelik beklentilerin fiyatlamalara pozitif yansıması.
Dolar, 6 Temmuz sabah saat 09:15'te 4.60 TL'in altında, 4.5992'den el değiştiriyor. Euro ise 5.3882 TL'den işlem görüyor.
Bankacılar, euro/dolar paritesinin 1.17'nin üzerine atmasına dikkat çekerken TCMB'den faiz artışı da bekliyor. Ayrıca, ABD'de beklentinin altında kalan özel sektör istihdam verisinin de gevşemede etkili olduğu, küresel çapta doların veri sonrası çoğu büyük para birimine karşı değer yitirdiğine dikkat çekiyor.
Piyasanın bir kulağı günün ilerleyen satlerinde açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi. ABD tarımdışı istihdamın Mayıs ayında 223,000 arttıktan sonra Haziran'da 195,000 artması bekleniyor.
TİCARET SAVAŞLARI BAŞLADI
Öte yandan, ABD'nin Çin'den ithal ürünlere getirdiği gümrük vergisi de Türkiye saati ile sabah 7'de itibariyle yürürlüğe girdi. Dikkatler Çin'in nasıl misilleme yapacağına ve bunun küresel finansal piyasalarda neden olabileceği oynaklığa çevrildi.
Dolar endeksi 94.177 ile 26 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesine geriledikten sonra 94.407 ile yüzde 0.1 ekside. Euro yüzde 0.3 artışla 1.1721 dolara yükselerek 26 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün 1.1694 dolar ile yatay seyrediyor.
Euro Almanya'da yüksek gelen sanayi siparişleri ve ABD'nin Avrupa Birliği otomobil üreticilerine ilişkin söylemini yumuşatmasıyla değer kazandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.