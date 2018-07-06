Dolar, ABD'nin Çin'den ithal ürünlere getirdiği gümrük vergisinin yürürlüğe girmesiyle başlıca para birimleri karşısında gerilerken, Dolar / TL, son bir kaç gündeki sert dalgalanmalar sonrası yönünü dün akşam saatlerinde aşağı çevirdi ve 4.67 seviyesinden 4.59 TL'ye dek indi. Euro / TL de 5.47'den 5.39'ları gördü.

Dolar/TL küresel piyasalardaki olumlu havanın yanı sıra gelişmekte olan ülke piyasalarına gözlenen girişlere paralel bugün de 4.60 civarındaki seyrini koruyor. Dolar karşısında yüzde 1 değer kazanan TL'yi etkileyen bir diğer faktör de yurtiçinde OHAL'in kaldırılacağına yönelik beklentilerin fiyatlamalara pozitif yansıması.

Dolar, 6 Temmuz sabah saat 09:15'te 4.60 TL'in altında, 4.5992'den el değiştiriyor. Euro ise 5.3882 TL'den işlem görüyor.

Bankacılar, euro/dolar paritesinin 1.17'nin üzerine atmasına dikkat çekerken TCMB'den faiz artışı da bekliyor. Ayrıca, ABD'de beklentinin altında kalan özel sektör istihdam verisinin de gevşemede etkili olduğu, küresel çapta doların veri sonrası çoğu büyük para birimine karşı değer yitirdiğine dikkat çekiyor.

Piyasanın bir kulağı günün ilerleyen satlerinde açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi. ABD tarımdışı istihdamın Mayıs ayında 223,000 arttıktan sonra Haziran'da 195,000 artması bekleniyor.

TİCARET SAVAŞLARI BAŞLADI

Öte yandan, ABD'nin Çin'den ithal ürünlere getirdiği gümrük vergisi de Türkiye saati ile sabah 7'de itibariyle yürürlüğe girdi. Dikkatler Çin'in nasıl misilleme yapacağına ve bunun küresel finansal piyasalarda neden olabileceği oynaklığa çevrildi.

Dolar endeksi 94.177 ile 26 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesine geriledikten sonra 94.407 ile yüzde 0.1 ekside. Euro yüzde 0.3 artışla 1.1721 dolara yükselerek 26 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün 1.1694 dolar ile yatay seyrediyor.

Euro Almanya'da yüksek gelen sanayi siparişleri ve ABD'nin Avrupa Birliği otomobil üreticilerine ilişkin söylemini yumuşatmasıyla değer kazandı.