ABD merkezli gelişmelere bağlı olarak dolar ve euro uluslararası piyasalarda rekor düzeylere tırmandı; dolar tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.03 liraya çıkarken, euro da 4.97 lirayı aşarak 5.0 liraya dayandı. İşte dolar fiyatları

DOLAR NE KADAR OLDU?

ABD Başkanı Trump, dün imzaladığı genelgeyle, ABD Hazine Bakanlığı ve Ticaret Temsilciliği'ne Çin'e ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirme direktifi verdi. Kısıtlamalar ile Çin menşeli bazı ürünlere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirilmesi ve toplam kısıtlama tutarının 60 milyar doları bulabileceği bildirildi. Çin Ticaret Bakanlığı, Trump'ın adımı sonrasında, ABD'ye iki ülke ilişkilerini tehlikeye atmaması ve makul hareket etmesi çağrısı yaptı.

Bu gelişmeler "ticaret savaşları" endişelerini artırırken, ayrıca Trump'ın, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ı görevden alması da üst yönetim kadrosuna ilişkin soru işaretlerine neden oldu.

Analistler, küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile yatırımcıların güvenli limanlara yöneldiğini belirterek, buna bağlı olarak Türk lirası üzerinde satış baskısı oluştuğunu söyledi.

Dolar/TL, Asya piyasalarında derinliğin oluşmadığı günün ilk saatlerinde 4,0367 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinin görmesinin ardından, 3,96 sınırına kadar geriledi.

Saat 10.30 itibarıyla dolar/TL 3,9710'dan alıcı bulurken, avro/TL yüzde 1,1 artışla 4,9030'dan ve sterlin/TL de yüzde 1 yükselişle 5,6070'ten işlem görüyor.

Analistler, Trump'ın söylemleri ve atacağı adımlar ile Çin'den gelebilecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, bugün ABD'de açıklanacak verilerin de izlenmesi gerektiğini ifade etti.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 3,9600 3,9620 Avro 4,8880 4,8900 Sterlin 5,6070 5,6090 ANKARA ABD Doları 3,9380 3,9630 Avro 4,8600 4,8900 Sterlin 5,5410 5,6300



