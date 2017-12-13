Dolar fiyatları, haftaya Merkez Bankası'nın faiz arttıracağı beklentisi ve başta peso olmak üzere gelişmekte ülke para birimlerinin pozitif seyri sayesinde TL karşısında değer kaybederek 3.80 altını zorlamaya başlamıştı.

Güne 3.83 civarında başlayan dolar kuru, Kudüs konusundaki son dakika haberleriyle yaşanan gelişmelerin ABD ile olan gerginliği daha da tırmandırabileceği endişesi ve TÜFE verisi iştahıyla yönünü yukarı çevirerek 3.86 TL seviyesini gördü fakat kalıcı olamadı.

Türk Lirası, FED kararı sonrasında gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en pozitifi tepkiyi veren 4. para oldu. Gün sonunda 3.83 bandında seyreden dolar fiyatları FED'in faiz arttırımı sonrasında 22:20'de 3.8187 liradan el değiştirdi

Dolar fiyatlarındaki yükseliş ABD kasım ayı enflasyonun yüzde 0.4 ile beklentiye paralel artmasının ardından gevşeyerek yeniden 3.85 altına inmişti.

Yine de gelişmekte olan ülke para birimleri genel olarak dolar karşısında yüzde 0.5-0.7 değer kazanırken TL negatif ayrışarak yüzde 0.2 civarında değer kaybı yaşamıştı.

Dolar fiyatları saat 17:50'de 3.8407'den işlem görüyordu. Euro ise aynı saatlerde yatay seyrini sürdürerek 4.5174'ten el değiştiriyordu.

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