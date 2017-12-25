Noel tatili nedeniyle ABD ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülke piyasasının kapalı olmasıyla piyasalardaki hacimlerin de oldukça düşük kalırken dolar/TL sınırlı geriledi.

Noel tatili nedeniyle hacimlerin piyasalarda hacimler geriledi. Tokyo dışındaki büyük döviz piyasalarının kapalı olduğu işlem gününde euro/dolar ve dolar/yen gibi temel kurlarda işlem hacimleri ortalama bir günün beşte birinden az seviyede bulunuyor.

Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde ise bu azalan hacim döneminde iyimser bir hava yaşanıyor. Yeni yıl öncesi yeni pozisyon alma iştahı ciddi şekilde azalsa da özellikle Güney Afrika randı siyasi gelişmelerle iyimser bir seyir izliyor. Randdaki iyimserlik bazen tüm gelişmekte olan para birimlerine de yansıyor.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde geçen hafta başından bu yana görülen olumlu hava TL'ye de yansıyor. Öte yandan Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta geç likidite penceresi faizinde yaptığı 50 baz puanlık artışı ortalama fonlama maliyetine de yansıtarak yüzde 12.75'e çekmesi de piyasayı destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Fed ve TCMB'nin faiz kararlarının ardından jeopolitik gelişmeler, ABD ve AB ile ilişkiler hâlâ yakından izleniyor.

Dolar/TL güne başladığı 3.82'li seviyelerden sınırlı gerileyerek saat 1732'de 3.8055/3.8075 seviyesinde işlem görüyor. Aynı saatte sepet bazında TL 4.1596/4.1645, euro/TL ise 4.5030/4.5214 seviyesinde.

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