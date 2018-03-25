Dolar fiyatlarındaki hareketlilik bugün de sürüyor. ABD Başkanı Trump, imzaladığı bir genelge ile birlikte Çin'e ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirme direktifini ABD Hazine Bakanlığı ve Ticaret Temsilciliği'ne verdi. Bu gelişme üzerine dolar piyasası da hareketlendi ve sert yükselişler gözlemlendi.

Dolardaki bu sert yükseliş, dolar/TL'yi de etkiledi ve gece yarısı dolar tarihinde ilk defa 4 lira seviyesine kadar dayandı. Bu gelişme yalnızca doları değil, euroyu da etkiledi ve euro da 5 liraya dayandı.

DOLAR NE KADAR OLDU? 25 MART GÜNCEL DOLAR KURU

Yaşanan bu gelişmeler üzerine dolar bugün 3,98 seviyesine dengelenmiş durumda. Bir önceki kapanışta 3,93'ten kapanan dolar, ABD merkezli gelişmeler doğrultusunda 4 liraya kadar dayanmıştı.

GÜNCEL DOLAR FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ