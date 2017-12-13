Dolar fiyatları, haftaya Merkez Bankası'nın faiz arttıracağı beklentisi ve başta peso olmak üzere gelişmekte ülke para birimlerinin pozitif seyri sayesinde TL karşısında değer kaybederek 3.80 altını zorlamaya başlamıştı.

Güne 3.83 civarında başlayan dolar kuru, Kudüs konusundaki son dakika haberleriyle yaşanan gelişmelerin ABD ile olan gerginliği daha da tırmandırabileceği endişesi ve TÜFE verisi iştahıyla yönünü yukarı çevirerek 3.86 TL seviyesini gördü fakat kalıcı olamadı.

Dolar fiyatlarındaki yükseliş ABD kasım ayı enflasyonun yüzde 0.4 ile beklentiye paralel artmasının ardından gevşeyerek yeniden 3.85 altına indi.

Yine de gelişmekte olan ülke para birimleri genel olarak dolar karşısında yüzde 0.5-0.7 değer kazanırken TL negatif ayrışarak yüzde 0.2 civarında değer kaybı yaşadı.

Dolar fiyatları saat 17:50'de 3.8407'den işlem görüyor. Euro ise aynı saatlerde yatay seyrini sürdürerek 4.5174'ten el değiştiriyor.

FED VE TCMB BEKLENİYOR

Yatırımcıların neredeyse tamamı Fed'in bu akşam politika faizini 25 baz puan yükselteceğini tahmin ediyor ve gelecek yılın faiz görünümü hakkında ipuçlarını izliyor. Fed'in TSİ 22:00'da açıklayacağı faiz kararının ardından Fed Başkanı Janet Yellen saat 2230'da basın toplantısı düzenleyecek.

Fed yetkilileri, üç ayda bir açıkladıkları ve sonuncusu Eylül'de yayınlanan beklentilere göre gelecek yıl faizlerin üç defa yükseltileceğini öngörüyor. Ancak piyasalarda 2018'de sadece iki faiz artırımının yapılacağını fiyatlanıyor. Yatırımcıların çoğu güçsüz enflasyon nedeniyle gelecek yılki faiz artırımlarının Fed yetkililerinin öngördüğünden az sayıda olabileceğini düşünüyor.

dolar kaç lira oldu

dolar ne kadar oldu

dolar tl kuru

13 aralık dolar fiyatları

1 dolar kaç tl