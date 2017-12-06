Dolar fiyatları ne kadar oldu? İşte Dolar Kuru 6 Aralık Çarşamba

Dolar fiyatlarındaki gevşeme devam ediyor. Özellikle Merkez Bankası'nın önümüzdeki toplantısında faiz artırımı yapabileceğine yönelik haberler ve Merkez Bankası raporundaki ifadelerle birlikte dolar dün 3.85 TL sınırına kadar çekilmişti.

Dolar bugün de 3.84 TL'li rakamlardan güne başladıç.

Dolar saat 07.00 itibariyle 3.8420 TL seviyesinden işlem gördü.

Euro da aynı saat itibariyle 4.55 TL seviyesinde bulunuyor.

Dolarda yaşanan düşüş trendinde Merkez Bankası'ndan beklenen faiz artımı kadar, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın serbest piyasa ekonomisine yaptığı vurgu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sermaye hareketlerini sınırlamak gibi bir düşüncelerinin olmadığına dair açıklamaları da etkili oldu. Ayrıca ABD'de görülen Zarrab davasındaki gelişmelerden kaynaklı tedirginliklerin atlatılması TL üzerindeki baskıyı kırdı.

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