Dolar fiyatlarında son durum!

İstanbul serbest piyasada dolar 3,4970, euro 4,1860 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 3,4950 liradan alınan dolar 3,4970 liradan satılıyor. 4,1840 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 4,1860 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5080 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1870 lira olmuştu.

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