Dolar gece yarısı 4.80 liranın üzerini gördü

Dünü yüzde 1.8'lik artışla 4.57 TL seviyesinden tamamlayan dolarda gece yarısı Asya piyasalarında hızlı hareketler yaşandı. Dolar kuru 4.8203 TL'ye kadar çıkarken, euro ise 5.7241 TL'yi gördü.

Bu sabaha bakıldığında ise hareketin tarihi zirvenin hemen altında devam ettiği görülüyor. Dolar kuru 4.77 TL seviyelerinden el değiştirirken, euro ise 5.6040 TL oldu.