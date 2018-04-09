Dolar geçen hafta rekor kırmıştı! Bu hafta nasıl başladı?

Dolar/TL gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen değer kaybının yanı sıra Türkiye'ye özgü endişelerin de etkisiyle cuma günü 4.0665 ile tarihi zirvesini test etmiş, daha sonra zayıf ABD verileri ve tepki alımlarıyla gerilemişti.

Dolar kuru cuma kapnışta 4.03-4.04 aralığından işlem görmüştü.

Dışarıda küresel ticaret savaşı endişeleri, içeride ise makroekonomik, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin baskıladığı TL küresel riskten kaçış eğilimlerinde benzer para birimlerinden daha çok satış baskısı altında kalabiliyor. Türkiye piyasalarına ilişkin makro endişeler yüksek büyümenin de tetiklediği yüksek enflasyon ve yüksek cari açığın bir araya gelmesinden kaynaklanıyor.

Yerli yatırımcılar döviz bozdurdu

Ancak yerli yatırımcıların seviyeleri avantajlı bularak geçen hafta gerçekleştirdikleri 2 milyar doları aşan döviz satışı ve son dönemde yaşanan negatif ayrışmanın ardından görülen tepki alımları yükselişi sınırlandıran ana faktörler oldu.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, Reuters'a yaptıüğı açıklamada, "Lokallerin ciddi döviz bozdurduğunu görüyoruz. Bu hafta da birkaç milyar dolarlık işlem görmek bizi şaşırtmayacaktır. ABD verilerinin ardından yabancı işlemlerinin de TL lehine dönmesiyle birlikte TL'de bir tepki hareketi gördük" dedi ve ekledi:

"Ancak yaşanan tepki hareketi sorunların tam olarak çözüldüğü anlamı taşıyor mu? Çok da emin olamıyoruz. Siyasi gelişmeler piyasanın odağında olmaya devam edecek."

Bankacıların önümüzdeki günlerde takip edileceğini söylediği ana konular arasında ise jeopolitik ve siyasi gelişmeler, ekonomik teşvik paketleri ve ABD'deki dava süreci yer alıyor.