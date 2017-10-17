Dolar güne 3.65 TL seviyelerinde başladı

Dolar ABD kaynaklı gelişmelerle güne hafif yükselişle başladı. Fed Başkanı Yellen'den gelen ve kademeli faiz artışlarının sürmesinin beklendiğine yönelik açıklamalar uluslararası piyasalarda dolara değer kazandırdı.

Bugün yurtiçin piyasalar açısından takip edilecek önemli bir veri bulunmuyor. Piyasalar ABD ile vize krizine yönelik gelişmeleri takip edecek. ABD'den krizle ilgili gelecek heyetin görüşmeleri izlenecek.

Yurtdışında ise ABD, Eylül ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanımı rakamları doların global seyri üzerinde belirleyici olabilir.

ABD BORSALARINDA REKOR VAR

New York borsası, ABD'li yatırım bankaları ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişle haftanın ilk işlem gününü rekor seviyeden tamamladı. Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 85,24 puanlık (yüzde 0,37) artışla 22.956,96 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 4,47 puanlık (yüzde 0,18) yükselişle 2.557,64 puana ulaştı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 18,20 puan (yüzde 0,28) değer kazanarak 6.624,00 puana çıktı.

TCMB'nin, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2017 yılı Ekim ayı Beklenti Anketi" sonuçlarına göre döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3,6323 lira iken, bu anket döneminde 3,7165 lira oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 3,8255 lira ve 3,8757 lira olarak gerçekleşti.

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