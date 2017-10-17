Dolar güne 3.65 TL seviyelerinde başladı

Dolar ABD kaynaklı gelişmelerle güne hafif yükselişle başladı. Fed Başkanı Yellen'den gelen ve kademeli faiz artışlarının sürmesinin beklendiğine yönelik açıklamalar uluslararası piyasalarda dolara değer kazandırdı.
Bugün yurtiçin piyasalar açısından takip edilecek önemli bir veri bulunmuyor. Piyasalar ABD ile vize krizine yönelik gelişmeleri takip edecek. ABD'den krizle ilgili gelecek heyetin görüşmeleri izlenecek.
Yurtdışında ise ABD, Eylül ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanımı rakamları doların global seyri üzerinde belirleyici olabilir.
ABD BORSALARINDA REKOR VAR
New York borsası, ABD'li yatırım bankaları ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişle haftanın ilk işlem gününü rekor seviyeden tamamladı. Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 85,24 puanlık (yüzde 0,37) artışla 22.956,96 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 4,47 puanlık (yüzde 0,18) yükselişle 2.557,64 puana ulaştı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 18,20 puan (yüzde 0,28) değer kazanarak 6.624,00 puana çıktı.
TCMB'nin, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2017 yılı Ekim ayı Beklenti Anketi" sonuçlarına göre döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3,6323 lira iken, bu anket döneminde 3,7165 lira oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 3,8255 lira ve 3,8757 lira olarak gerçekleşti.
- Dolar kaç lira oldu
- dolar güne nasıl başladı
- dolar /TL
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.