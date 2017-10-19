Dolar ne kadar? Dolar kaç TL? 19.10.2017

Uluslararası piyasalardaki gelişmelerden etkilenen dolarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı'nın kim olacağına ilişkin spekülasyonlar belirleyici rol oynuyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanlığı görevi için John Taylor'ı düşündüğü yönündeki spakülasyonlar doların güçlü seyrini sürdürmesine neden oluyor.

İçeride ise ABD ile yaşanan vize krizine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

Bugün yurtiçinde önemli bir veri akışı bulunmazken, yurtdışında ABD'den gelecek olan haftalık işsizlik maaş başvuruları takip edilecek.

Dolar saat 08.15 itibariyle 3.6747 TL'den alıcı bulurken, euro 4.34 TL'den el değiştiriyor.

Euro/dolar paritesi ise 1.18 seviyelerinde hareket ediyor.

ABD'DE ÜÇÜNCÜ FAİZ ARTIŞI HAZIRLIĞI

Öte yandan New York Fed Başkanı William Dudley, Fed'in 2017 içerisinde 3 faiz artışını başarma yolunda ilerlediğini kaydetti ve esas sorunun "nötr faizlerin nereye kadar yükseleceği" olduğunu dile getirdi.

Enflasyona ilişkin açıklamalarda bulunan Dudley, düşük enflasyonun ABD ekonomisi için bir fırsat olabileceğini belirtti.

Bunun yanı sıra, ABD'de işgücü piyasasının oldukça sıkı olduğunu belirten New York Fed Başkanı, kaynaklar üzerindeki baskının maaşları zaman içerisinde yukarı çekeceğini bildirdi.

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