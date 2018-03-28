Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

Dolar dün gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanırken, TL'de son dönemde gözlenen zayıf eğilim devam etti. Dolar/TL dün 4 lira seviyesine bir atak yaptı ancak hareket kalıcı olmadı.

Dolar/TL genel olarak 3.96-3.99 bandında hareket etti.

Kurdaki değer kaybında euro/dolar paritesindeki düşüşün de etkili olduğu belirtiliyor. Euro zayıf enflasyon ve şirket borçlanmalarında yavaşlamanın euro bölgesi ekonomisinin büyüme ivmesine yönelik soru işaretleri yaratmasıyla değer kaybetti. Ticaret savaşları endişelerinin euroya verdiği destekle parite dün 1.2476'ya kadar yükseldi ancak sonrasında gelen euro bölgesi verileri hareketi terse döndürdü.

Piyasalar bugün ABD'de büyüme, yarın ise Fed'in enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE'yi, içeride ise büyüme verisini izleyecek.

Bankacılar yüksek enflasyon, cari açık, yabancıların pozisyon azaltması, risk algısında görülen artış ve jeopolitik riskler gibi unsurların bir araya gelmesinin yabancı yatırımcının tahvil piyasasından çıkmasına ve faizlerde yükselişe neden olduğunu; yabancı yatırımcıların carry trade pozisyonlarını kapamalarının da TL'de değer kaybı ve son dönemde negatif ayrışmayı sürdürdüğünü belirtiyor.

Dolar güne 3.97-3.98 TL aralığından başladı. Saat 07.10 itibariyle dolar 3.9794 TL'den el değiştirirken, euro 4.9486 TL oldu.