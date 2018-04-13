Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'yi füze ile vuracağını ima etmesi ardından sıcak çatışma riskinin tırmanmasını engelleyen açıklamaların yanı sıra TCMB'nin faiz artırımı yapabileceğine yönelik artan beklentilerle dolar/TL gerilerken, kur 4.10 seviyesinin altına kadar geriledi.

Bankacılar ABD'nin Suriye'ye yakında askeri eylem olasılığını azaltan açıklamaların yanı sıra Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarının ardından piyasada faiz artırım beklentilerinin oluştuğunu, bu sayede önceki gün 4.19'u aşarak tarihi zirveyi gören dolar/TL'de bir toparlanma görüldüğünü belirtiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonunda Suriye'de kimyasal silah kullanıldığından şüphelenilen saldırıya vereceği karşılığın zamanlaması hakkında şüphe yaratan bir açıklamada bulunurken, Fransa saldırıdan Suriye hükümetinin sorumlu olduğuna dair elinde kanıt olduğunu, ancak daha fazla istihbarat toplaması gerektiğini belirtti.

ING Bank Para Piyasaları Yönetmeni Can Sümer, Reuters'a yaptığı açıklamada, Trump'ın Suriye'ye yönelik dün attığı ikinci tweet'in daha yumuşak bir ton taşıması nedeniyle piyasada risk algısını bir miktar yumuşattığını söyleyerek, "Başbakan'ın önceki gün yaptığı konuşmada TCMB'nin bağımsızlığını ve kredibilitesini destekleyici söylemlerde bulunmasının ardından TL deki toparlanma devam etti. Swap faizlerine bakacak olursak piyasa 50-100 baz puan arası faiz artışı bekliyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Para Politikasında sadeleştirmeye gidilmesi de olumlu yansıyabilir ancak bu önlem tek başına alınırsa piyasa tarafından yeterli görülmeyebilir. Sepet ve kurda ay başındaki seviyelere gelirsek TCMB bu durumdan destek alarak PPK'yı yalnızca güçlü söylemlerle geçebilir."

Önceki gün tarihi zirve olan 4.1944'e kadar yükselen ve dün sabah 4.1555/4.1560 seviyesinde olan dolar/TL gün boyunca aşağı hareket etti. Dolar/TL 4.0870'e kadar geriledikten sonra kapanışta 4.10 TL sınırına yaklaştı.

HAFİF YÜKSELİŞ VAR

Bugüne bakıldığında ise dolarda hafif bir yükseliş görülüyor. Saat 07.15 itibariyle dolar 4.1140, euro ise 5.0730 TL'den el değiştirdi. Piyasada gün boyunca Sueriye'ye ilişkin gelişmeler içerideki açıklamalar takip edilmeye devam edilecek.