Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki gevşeme ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları sonrası eurodaki güçlenmeyle dolar/TL dün gün içinde aşağı yönlü bir seyir izledi.

Reuters'a konuşan bir bankacı, "ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3 seviyesinin altına gevşemesiyle dolar birçok para birimi karşısında değer kaybetti. Öte yandan Draghi genel olarak euroyu destekleyici açıklamalarda bulundu. Euro/dolar paritesindeki yükselişe paralel dolar/TL'de de düşüş gördük. TL gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performans gösteren para birimlerinden" dedi.

TCMB'nin önceki gün likidite faizini (GLP) beklentilerin üzerinde 75 baz puan artırmasıyla ilk tepki 4.03 seviyelerine gerileyen, sonrasında global piyasalardaki bozulmayla tekrar 4.10 seviyesinin üzerine çıkan dolar/TL, dün güne 4.08 civarından başladı.

Dolar/TL öğleden sonra 4.0580'e kadar geriledikten sonra kapanışta 4.07 TL seviyesindeydi.

Bugüne bakıldığında sakin bir hareket görülüyor. Dolar kuru saat 07.10 itibariyle 4.0680, euro ise 4.93 TL'den el değiştirdi.