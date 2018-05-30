Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

Dolar/TL'de Merkez Bankası hamlesi ile başlayan düzelme dün İtalya siyasetinden gelen haberlerle yerini kısmi bir bozulmaya bıraktı. Dolar gün içinde 4.63 seviyesinin üzerine atsa da sonrasında kayıplarını geri aldı.

TL, benzer gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösterdi.

Yatırımcılar, euro bölgesinin en büyük üçüncü ekonomisi olan İtalya'da seçimlerin tekrarlanmasını kaçınılmaz olarak görüyorlar. Ayrıca seçimlerin İtalya'nın euro bölgesi üyeliği ve Avrupa Birliği içindeki rolü hakkında fiili bir referanduma dönüşmesinden de endişe ediyorlar.

Integral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, İtalya'da yaşanan siyasi krizin İtalyan tahvillerinde yükselişe, euro/dolar paritesinde ise düşüşe neden olmasıyla dolar/TL'de de dün yukarı hareket gözlendiğini söyleyerek, "Ancak bu yükseliş hareketleri sınırlı olacaktır, bir risk unsuru teşkil etmiyor. Londra'daki görüşmeler öncesinde TCMB'nin uzun zamandır beklenen sadeleşme adımını atması önemli bir mesajdı, hazır gitmiş oldular dolayısıyla görüşmelerin de olumlu geçtiğini düşünüyorum" dedi ve şöyle devam etti:

"Arada yurtdışı piyasalara bağlı olarak dalgalanma devam edecektir ancak kurdaki ana eğilim değerlenme yönünde olacaktır. Nitekim dolar/TL tekrar 4.55 seviyesinin altına geriledi ve ileriki günlerde bu düşüşün 4.50 seviyesinin altına doğru devam etmesini bekliyorum."

Bugüne bakıldığında da doların güne sakin bir başlangıç yaptığı izleniyor. Dolar kuru saat 07.00 itibariyle 4.5480 TL'den el değiştirirken, euro ise 5.25 TL oldu.