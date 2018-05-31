Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

Londra’daki temaslarda yatırımcılara verilen gerektiğinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceği sinyalinin ardından, dün güne 4.5350 TL’den başlayan dolar, 4.44 TL’ye kadar geriledi. Ancak kur akşam saatlerinde yeniden 4.49 TL’ye çıktı.

Bloomberg haber ajansı, toplantıya katılan bazı katılımcıların, toplantıda Mehmet Şimşek ve Murat Çetinkaya’nın 4 Haziran’da açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon rakamlarının yüksek çıkması halinde faiz artıracağını söylediklerini iddia etti.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Londra’daki temasların çok verimli geçtiğinin altını çizdi. Yatırımcı ilgisinin büyük olduğunu belirten Şimşek, “Mesajlarımız: Politika setimizi güçlendirdik, ekonomide yeniden dengelenme süreci başladı. Enflasyon ve cari açık ile mücadele en önemli öncelik. Seçim sonrası yapısal reformları daha da hızlandıracağız” paylaşımında bulundu.

Bugüne bakıldığında dolarda sakin bir hareket göze çarpıyor. dolar kuru ilk işlemlerde 4.47 TL seviyelerinde hareket ederken, euro ise 5.22 liradan el değiştiriyor.