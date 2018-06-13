Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

Dün güne 4.53 TL sevyelerinden başlayan dolar, benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışırak dün 4.59 TL'ye kadar yükselmişti. Dolar böylece TCMB'nin faiz artırımı öncesindeki seviyelere döndü.

TCMB'nin 7 Haziran'da politika faizini 125 baz puan artırmasının öncesinde 4.58 civarında hareket eden dolar/TL, karar sonrası 4.4560'a kadar gerilemiş ancak bu seviyelerde kalıcı olamayarak yönünü yukarı çevirmişti.

Analistler yaklaşan seçim öncesinde piyasalarda sağlıklı fiyatlamalar yapılmadığını belirtirken, bayram tatili riskini almak istemeyen yatırımcının döviz talebinin de kurdaki yükselişte etkili olabildiğini belirtiyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda tamamlanıp tamamlanmayacağının yanı sıra milletvekili seçimi sonucunda TBMM'deki sandalye dağılımının nasıl şekilleneceği piyasada yakından izleniyor.

Piyasalar yurtdışında ise bugünkü Fed ve Perşembe günkü ECB toplantısına odaklanmış durumda.

Dolar kuru güne dünkü kapanış seviyelerinde başlarken saat 07.10 itibariyle 4.5580 TL'den işlem gördü. Euro da aynı saatlerde 5.3990 TL seviyelerinde.