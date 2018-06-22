ABD ile Çin arasındaki gerilimin geniş çaplı bir ticaret savaşına dönüşeceği kaygılarıyla ve küresel merkez bankaları kararlarıyla geçen haftaki 4.60'lı seviyelerden 4.75'li seviyelere yükselen dolar/TL, bu seviyelerde sıkıştı. Dar bantta hareketler yaşanırken, dolar 4.75 TL'nin etrafında harekete ediyor.

Doların seyrinde yurtdışı gelişmelerin yanı sıra Türkiye'ye ilişkin seçim sonuçlarına yönelik beklentiler de piyasalar üzerinde etkili oluyor.

Haftasonu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda tamamlanıp tamamlanmayacağının yanı sıra milletvekili seçimi sonucunda TBMM'deki sandalye dağılımının nasıl şekilleneceği de piyasada yakından izleniyor.

Dolar saat 07.15 itibariyle 4.7420 TL'den el değiştirirken, euro 5.5080 TL oldu.