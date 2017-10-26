Dolar günü kaçla kapattı?

Dün akşam Alman banka ve finans kurumlarının Türkiye'ye finansmanı azalttıkları yönündeki haberlerle 3.80 TL'nin üzerini gören dolar, bu sabaha biraz daha sakin başladı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) gelen ve Türkiye'de yatırımlara devam ettiklerini belirten açıklama ile dolar 3.76 TL sınırına kadar çekildi.

Sonrasında 3.76-78 TL bandında hareket eden dolar, Merkez Bankası'nın faiz kararına çok büyük bir tepki vermedi.

Merkez Bankası, beklentiler doğrultusunda hareket ederek politika faizlerini değiştirmedi ve yüzde 8 seviyesinde sabit tuttu.

Dolar kapanışa yakın 3.78 seviyesinden, euro da 4.44 TL'den el değiştirdi.

Analistler ABD-Türkiye arasındaki vize krizine ilişkin gelişmelerin takip edildiğini, bunun yanında global piyasalardan gelecek haber akışının da kurlar üzerinde belirleyici olabileceğini ifade ediyor.

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