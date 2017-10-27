Dolar günü kaçla kapattı? 27 ekim 2017

Merkez Bankası'nın faiz kararından fazla etkilenmediği halde uluslararası piyasalardaki haberlerden dolayı çıkış trendini yükselerek dün 3.80 sınırını aşan dolar bugün de sabah saatlerinde de yükselişini sürdürdü.

ABD ekonomisinin yüzde 2.6 olan büyüme beklentisinin aşılarak yüzde 3 olarak gerçekleşmesi doları küresel bazda yeniden güçlendirdi. Sabah saatlerinde dolar, TL karşısında 3.84 düzeyini test ederken sonrasında 3.82 civarına geriledi.

Temsilciler Meclisi'nde vergi reformu tasarısının onaylanması ve tahvil faizlerindeki artış, FED seçimleriyle birlikte doların güçlenmesini etkileyen faktörler arasındaydı.

TL, son dönemde yurtiçindeki haber akışı, ABD ile ilişkiler ve jeopolitik risklerin baskısı, dolarda küresel değerlenme eğilimi gibi nedenlerle baskı altında bulunuyordu ancak akşam saatlerinde Katalonya'dan gelen bağımsızlık kararıyla piyasalardaki dengeler yeniden değişti.

Katalonya Parlamentosu'nda yapılan oylamada "bağımsızlık ilanı"na "evet" çıkmasının ardından euro/dolar paritesi, 1.17 sınırından, 1.1587 düzeyine kadar geriledi.

Oylama öncesi Türkiye'de 4.46 - 4.47 lira aralğında hereket eden euro, paritedeki gerilemeye bağlı olarak, 4.43 - 4.44 lira aralığına çekilirken, dolar 3.82 liranın üzerindeki hareketini sürdürdü. İspanyolların Katalan hükümetini feshetmesinin ardından euro 4.40 sınırına indi.

Piyasaların kapanışına doğru hareketli bir gün geçiren dolar da 3.80 altına indi. 17:50 itibariyla dolar 3.7970 TL'den el değiştiriyor.

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