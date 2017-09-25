Dolar haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 3.5020, euro 4.1820 liradan haftaya başladı.



Kapalıçarşı'da 3.5000 liradan alınan dolar 3.5020 liradan satılıyor. 4.1800 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 4.1820 lira olarak belirlendi.



Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 3.4990 lira, euronun satış fiyatı ise 4.1920 lira olmuştu.

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