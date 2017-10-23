Dolar haftaya nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

Yurtdışındaki gelişmelerin yanında ve içeride siyasi hareketliliğin izlendiği döviz piyasaları yeni haftaya yükselişle başladı.

Hafta boyunca doların yurtdışındaki seyrinin izleneceği piyasalarda ABD-Türkiye arasındaki vize gerginliğine ilişkin gelişmeler de yatırımcıların yakın takibinde olacak. Ayrıca Perşembe günü yapılacak Merkez Bankası toplantısı da yatırımcıların radarında bulunuyor.

Bugün için içeride önemli bir gündem maddesi bulunmazken, ekonomi koordinasyon kurulu toplantısı takip edilecek.

Dolar yeni haftaya 3.6870 TL seviyelerinden başlarken, cuma kapanışına göre hafifçe yükseldi. Euro da 4.34 TL seviyelerine tırmandı.

JAPONYA'DA REKOR VAR

Japonya'da hisse senedi piyasaları koalisyon partilerinin seçimleri kazanmasının ardından ekonomiye verilen güçlü maliye ve para politikası desteğinin süreceği beklentisiyle yükselirken, euro İspanya'daki siyasi kriz nedeniyle değer kaybetti.

Japonya'nın Nikkei endeksi Abe'nin rahatça kazanacağı öngörülen parlamento seçimlerinin ardından yüzde 1 yükselerek 1996'dan bu yana zirveyi gördü. Yatırımcılar Japon devlet tahvil getirilerini ve yenin değerini düşüen aşırı gevşek para politikasının devam edeceğini öngörüyorlar.

Euro ise İspanya'da hükümetin bağımsızlık isteyen Katalonya yönetiminin istifasını istemesi ve özerk yönetime el koyacağını açıklamasının ardından baskı altında kalıyor. Euro bugün Asya piyasalarında yüzde 0.25 kayıpla 1.1758'e kadar geriledi.

ALTIN DÜŞÜYOR

Altın fiyatları ise yüzde 0.5 düşüşle ons başına 1,274 dolara kadar inerek 6 Ekim'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Altında yaşanan düşüşte

ABD'de bütçe tasarısının Senato'dan geçmesinin vergi reformuna ilişkin iyimserliği güçlendirmesi ve bunun sonucu hisse senetleri ve doların değer kazanması etkili oldu.

Altın geçtiğimiz hafta da yüzde 1.8 gerilemişti.

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