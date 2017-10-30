Dolar haftaya nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

Dolarda dünya genelinde görülen güçlenmenin yanında iç riskler geçtiğimiz hafta dolar kurunu 3.84 TL seviyelerine kadar taşımıştı. Ancak cuma günü kapanışa yakın başlayan düşüş dolar/TL kurunu 3.80 TL seviyesinin altına çekti.

POWELL'IN ADI YETTİ

Dolardaki düşüşte ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için Jerome Powell'ın adı geçmesi etkili oldu. Dolar, Fed başkanlığı için Stanford Üniversitesi Ekonomi Profesörü John Taylor'un adının geçmesi ile yukarı doğru hareketlenmişti. Taylor'un gelmesi halinde Fed'in faiz artırım sürecine hız vermesi ve bunun da dolara değer kazandırması bekleniyor.

Ancak Powell, piyasaya göre daha ılımlı bir isim. Powell'ı öne çıkaran faktörlerin başında Cumhuriyetçi Parti'yi ve Donald Trump'ın ekonomi hedeflerini desteklemesi geliyor. George H.W. Bush döneminde ABD Hazine Bakanlığı'nda görev yapan Powell’ın finans alanında özel sektör deneyimi de bulunuyor. Powell, kamu görevlerinden önce uzun süre Dillon, Read & Co ve Carlyle Group gibi yatırım şirketlerinde çalıştı.

HAFTA NASIL BAŞLADI

Piyasalarda yeni hafta sakin başlamış görünüyor. Cuma günü 3.80 TL'nin altına inen dolar kuru Pazartesi sabah itibariyle de bu seviyelerini koruyor. Dolar saat 07.30'da ilk işlemleri 3.77-3.78 TL aralığından geçerken, euro 4.38-4.39 TL aralığında.

Dolarda yönü belirleyecek en önemli gelişme yurtdışı kaynajklı olmaya devam edecek. Özellikle Fed'in başına kimin geçeceği konusu doların global piyasalardaki seyri açısından son derece kritik. Powell'ın isminin öne çıktığı her haber dolara ivme kaybettirebilir. Donald Trump'ın yeni adayı 3 Kasım'da çıkacağı Asya turu öncesinde açıklaması bekleniyor.

İçeride ise ABD vize krizine ilişkin gelişmeler ve siyaset izlenmeye devam edilecek.

ASYA'DA iPHONE X YÜKSELİŞİ

Asya borsaları ABD'deki büyük teknoloji şirketlerinin geçen hafta açıkladığı güçlü bilançolar ve Apple iPhone X modeline yönelik sağlam talebin etkisiyle değer kazanan teknoloji şirketlerinin öncülüğünde yükseldi.

Apple, cuma günü iPhone X modeline çok güçlü talep olduğunu açıkladı. Yüksek talep, bu telefon için parça üreten Güney Koreli LG Display ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Company gibi şirketlerin güçlü sonuç açıklayacağına işaret ediyor.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsaları MSCI endeksi yüzde 0.5 yükselirken, en güçlü kazanımı teknoloji şirketleri kaydetti. Ekim ayının tamamında yüzde 8 yükselişle 1996 ortasından bu yana en yüksek seviyeyi gören Japonya'nın Nikkei endeksi ise bu seviyede tutundu.

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