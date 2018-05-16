Dolar iki haberle düştü! İşte son durum

Dolar güne 4.46 TL seviyesinden başlamasının ardından öğlen saatlerinde 4.5010 TL ile rekor kırdı. Dolar bu seviyelerdeyken Merkez Bankası'ndan piyasadaki hareketliliğe karşı gerekli adımların atılacağı açıklaması geldi. MB açıklamasında "Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Dolar bu açıklamanın ardından 4.45 TL seviyelerine geriledi.

Dolardaki ikinci düşüş ise Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği haberi ile birlikte geldi. Dolar bu haberin duyulması ile 4.41 TL'li seviyelere geriledi.

Dolar saat 14.00 itibariyle de 4.43 TL'den el değiştirdi. Euro da aynı saatlerde 5.22 lira oldu.

Piyasalar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çetinkaya görüşmesinden çıkacak sonucu bekliyor.