ABD'deki vergi yasasıyla ilgili son dakika haberleri ve Kongre'den geçmesiyle ABD tahvil faizlerine yükseliş olarak yansırken, döviz piyasalarında sakin bir seyir söz konusu. Buna paralel dolar/TL'de yatay eğilimli bir hareket gözleniyor.
ABD'de Cumhuriyetçilerin hazırladığı vergi indirimi yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde dün yapılan nihai oylamada kabul edildi. Daha önce Senato'da da kabul edildiği için Kongre'nin her iki kanadından da geçmiş olan tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzalamasının ardından yasalaşacak.
Bu tasarının Kongre'den geçmesiyle, bu yılın başında göreve gelen Trump ilk büyük yasama başarısını kaydetmiş oluyor. Bankacılar işlemcilerin büyük ölçüde tatilde olduğunu ve tüm piyasalarda hacimlerin düşük oluşuna dikkat çekiyor.
Dolar/TL tarafında yatay bir piyasa oldu. ABD'deki vergi reformu beklentileri ile aslında ABD 10 yıllık faizleri yükseliyor fakat dolar endeksi ile olan korelasyonu kopuk. Sene sonu olması ile ilgili bu durum, dolayısıyla gelişmekte olan ülkelere de yansıması sınırlı oluyor.
Yıl sonuna kadar oldukça yatay bir piyasayla senenin kapanması bekleniyor ancak genel olarak TL dahil Em'lerde olumlu bir seyir söz konusu.
Tahvil piyasasındaki yatırımcılar, ekonominin hali hazırda tam istihdamda olduğunu göz önüne alarak maliye politikasında gevşeme anlamına gelen vergi indirimleri nedeniyle Fed'in para politikasını daha hızlı sıkılaştıracağından, yani faizleri daha hızlı artıracağından endişe ediyorlar.
Gelişmekte olan ülke para birimlerinde hafta başından bu yana görülen olumlu hava TL'ye de yansıyor. Öte yandan Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta geç likidite penceresi faizinde yaptığı 50 baz puanlık artışı ortalama fonlama maliyetine de yansıtarak yüzde 12.75'e çekmesi de piyasayı destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.
Yılın son günlerinde piyasaların yakından takip ettiği son önemli gelişmeler olan geçen haftaki Fed ve TCMB'nin faiz kararları ardından piyasalarda nispeten yatay bir seyir gözlenirken, ABD'deki dava süreci, jeopolitik gelişmeler, ABD, AB ile ilişkiler hala yakından izleniyor.
Dün sabah 3.8280/3.8299 seviyesinde olan akşam 3.8250/3.8262 seviyesinden kapanmıştı. 22 Aralık sabah 07:30'da ise dolar 3.8202 liradan işlem görüyor. Euro ise TL karşısında çeyrek puanlık düşüşle 4.593 TL.
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