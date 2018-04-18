Dolar / TL kuru dün Ankara gündemine düşen erken seçim ile kısa zamanda yüzde 1 civarı artış yaşanmış ancak dalgalanma sonrası gelen açıklamalarla gevşemişti. Dün, gün içerisinde 4.1270 seviyesine kadar çıkan dolar fiyatı ilk tepkinin atlatılmasının ardından 4.10 civarında dengelenmış ve gün sonuna da 4.09 seviyelerine doğru düzeyine inmişti.

Dolar/TL yeni güne sabah saat 08:00 sularında 4.0947 seviyelerinden başlarken, euro ise aynı saatlerde 5.07 TL'den işlem görüyor.

Analistler jeopolitik risklere erken seçim riskinin de eklediğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında bugün yapılacak olan toplantının kritik olacağını ifade etti. Gün içerisinde her iki yönlü sert dalgalanmalar görülebileceği kaydedildi.

Öte yandan Avrupa Birliği, euro bölgesinde açıklanacak nihai enflasyon verileri de piyasaların takibinde ancak kur üzerindeki kritik karar 2 hafta sonra yapılacak PPK toplantısından çıkacak.

Tacirler Yatırım Baş Ekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen, "Mart başından beri kur üzerinde baskı olduğu için enflasyon tahminlerimizi yukarı yönde revize ettik. Böyle bir ortamda aslıdna beklenti bir faiz artımı olabileceği yönünde. Bir ekonomist olarak ben şunu söyleyebiliyorum: Faiz artırımı olma olasılığı daha yüksek. Bir faiz artırımı olursa bizim bekletimiz 25 baz puan civarında bir artırım olabilir." dedi