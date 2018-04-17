Jeopolitik gelişmeler ve küresel piyasaların takip edildiği dolar/TL bugün 4.10 civarında dar bantta dalgalandı.

Dolar/TL güçlü ABD verileri sonrası bir miktar yukarı yönlü seyir izlese de gün içinde anlamlı bir değişim göstermedi.



ABD İngiltere ve Fransa'nın Suriye'de bu haftasonu gerçekleştirdikleri hava saldırısı ardından piyasalar sıcak çatışma ihtimalini kuvvetlendirecek yeni bir gelişme beklemezken dolar/TL bu sabah güne 4.10 civarında başlamıştı.

Tarihi zirvesinden sınırlı da olsa yönünü aşağı çeviren dolar/TL'de bugün yoğun veri gündemi, küresel piyasalar ve jeopolitik gelişmeler izlendi.

JPMorgan tarafından yayımlanan değerlendirmede, "Trump, Rusya'dan tepki getirecek eşiği aşmadan kimyasal silah kullanımının kırmızı çizgisi olduğunu gösterebildi. Hisse piyasası Esad'a karşı ABD'nin uzun sürecek ve kapsamlı bir harekat başlatmasından endişeleniyordu. Bu şu anda pek olasılık dahilinde gözükmüyor" denildi.

Bankacılar Suriye'deki jeopolitik gelişmelerin ABD Rusya gibi büyük ülkeler arasında doğrudan bir çatışma yaratması ihtimalinin piyasalar açısından en olumsuz senaryo olacağını belirtiyor ve jeopolitik gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Dün açıklanan işsizlik ve sanayi üretimi verilerinin ise piyasalarda gözle görülür bir etkisi olmadı.

Dolar/TL geçen hafta Çarşamba günü tarihi zirve olan 4.1944'e kadar yükselmişti. Dolar/TL, 17 Nisan 2018 saat 07:20'de 4.0964 TL seviyesinde işlem görüyor.

Geçen hafta 5.1941 ile tarihi zirveyi gören euro/TL ise aynı saatte 5.0754 seviyesinde bulunuyor.