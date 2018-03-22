ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen ürünlere getireceği gümrük vergilerini bugün açıklaması beklenirken, ticaret savaşlarına yönelik endişeler risk iştahında baskı yaratıyor.

Bu nedenle gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde dolar karşısında bir değer kaybı söz konusu. Amerikan teknolojisinin çalınmasına engel olmayı amaçlayan bu adım, Pekin'den misilleme ihtimalini tetikleyebileceği için, küresel ticaret savaşı endişelerini artırıyor. Gümrük vergilerinin boyutu ve kapsamına ilişkin bir işaret henüz görülmedi.

Integral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya, TL'nin benzer gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel hareket ettiğini söyleyerek, "Dolarda küresel bazda bir huzursuzluk söz konusu. ABD Başkanı Trump'ın bu akşam Çin'e gümrük vergisi açıklaması bekleniyor. Bu aynı zamanda riskli varlıklardan kaçışı da tetikliyor. Piyasalarda oynaklığı gösteren WIX endeksinin bugün 20 seviyesine gelmesi Çin kaynaklı endişeleri ortaya koyuyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kaybederken, TL'nin kaybedenler arasında ilk üçte yer aldığını söyleyebiliriz. TL zaten kendi iç dinamikleri nedeniyle Mart başından beri bozulma eğiliminde, negatif ayrışma vardı, bugün ise paralel hareket görüyoruz" dedi.

Yalçınkaya, Trump'ın piyasaları rahatsız edici keskin ifadeler kullanması halinde piyasaların risk odaklı hareket edeceğini ve güvenli liman özelliği olan enstrümanları tercih edeceğini söyledi.

Dolar yatırımcıların Fed'in beklendiği gibi 25 baz puanlık faiz artırımı ardından genel olarak güvercin bir görünüm ortaya koymasının etkilerini sindirmesiyle bir ayın en düşük seviyesinin üzerinde tutundu.

Piyasalar Fed'in enflasyon ve büyümeye ilişkin tahminlerini faiz oranlarının beklendiğinden daha yavaş artıracağı sinyali olarak algılarken, bazıları genel olarak dolar fonlama koşullarındaki sıkılaşmanın kısa vadede dolar için pozitif olacağını söyledi.

Öte yandan küresel ticaret savaşı genel çerçevede dolar için olumsuz olarak görülürken bazı piyasa oyuncuları ticaret savaşlarının piyasada genelinde satış baskısına dönüşmesi halinde işlemcilerin korunma amaçlı dolara yönelebileceğini belirtiyor.

Dün saat 16:32'de 3.9324/3.9337 seviyesinde olan dolar/TL, Fed sonrası yönünü aşağı çevirerek bu sabah 3.9007'ye kadar geriledi.

Sabah saatlerinde bir ara 3.91 seviyesini aşan dolar/TL, 3.8992'ye kadar geriledi. Dolar/TL saat 18:30'da 3.9327 seviyesinde bulunuyor.