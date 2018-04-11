Suriye'de kimyasal silah kullanımı iddialarına ABD'nin tepki vereceğini açıklaması askeri bir hareketlilik yaratacağı öngörüleriyle jeopolitik endişeleri tetiklerken, ABD yaptırımları sonrası Rusya piyasalarında yaşanan sert kayıplar ve kendi iç riskleri nedeniyle dolar/TL bugün sert yükselişle 4.14'e yaklaşarak tarihi zirvesini yeniledi.

BIST-100 endeksi 110,007 puana kadar gerilemesinin ardından yüzde 2.16 düşüşle 110,712 puandan kapanmıştı. Bankacılık endeksi de yüzde 3.4 düştü.

Yerli bir kurumun analisti, "Kur rekor seviyelerde, ayrıca büyük kredilerin yeniden yapılandırmaya gidiyor olması piyasaların algısını çok bozuyor. Aktif kalitesinde iyimser olmak için çok fazla sebep yok" dedi.

Analist ayrıca ekonomi yönetiminden piyasaları rahatlatmak için bir mesaj gelmemesinin de algıyı bozduğuna dikkat çekiyor.

Küresel satış baskısının yanında iç siyaset, yüksek cari açık ve yüksek enflasyona ilişkin endişelerle Türkiye piyasaları satış baskısından daha da kuvvetli etkileniyor. Bugün Rusya piyasalarındaki kayıplar açık ara benzer para birimlerini aşsa da TL ruble hariç diğer para birimlerine kıyasla dolar karşısında daha çok değer kaybeden para birimi oldu.

11 Nisan 2018 günü sabah 7:20'de dolar 4.1170 TL'den, euro ise aynı dakikalarda 5.0911 TL'den el değiştiriyor.