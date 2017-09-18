Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Silopi/Habur bölgesinde tatbikat başlatıldığını duyurmasının Kuzey Irak'ta gelecek hafta yapılacak referandum öncesi jeopolitik riskleri artırmasıyla yönünü yukarı çevirdi.

TSK'dan yapılan açıklamada, bu tatbikatla eş zamanlı olarak terörle mücadele kapsamında sınır bölgesinde operasyonların icrasına devam edildiği belirtildi.

Bir analist, "Bazı gelişmekte olan ülke para birimlerinde dolar karşısında değer kaybı var ancak TL en çok kaybeden para birimi konumunda. Bunda da tatbikat haberi etkili oldu" dedi ve şöyle devam etti:

"Açıklama piyasada 'Kuzey Irak'a bir askeri harekat/operasyon olur mu' endişesi yarattı. Öte yandan global bazda geçen hafta başlayan hareket sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi paketini geçirilebilecek olması, ABD tahvil faizindeki yüksek seyrin önceki haftalara göre devam etmesi doların güçlü olmasına neden oluyor" dedi.

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu düzenleneceğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı geçen hafta yaptığı referandumun düzenlenmesi halinde "bunun bir bedeli olacağı" uyarısında bulunmuştu.

Cumartesi günü Başbakan Binali Yıldırım da yazılı bir açıklama yaparak, "IKBY'nin düzenlemeyi planladığı referandum, ülkemiz için bir ulusal güvenlik meselesidir. Bu konuda gereken her türlü adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Bu sabah saat 09.14'te 3.4370 seviyesinde olan dolar/TL TSK açıklamasının ardından kademeli olarak yükselerek 3.46'nın üzerini çıktı. Dolar/TL saat 12.53'de 3.4628 seviyesinden işlem gördü.

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