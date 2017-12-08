Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayına ilişkin sanayi üretim verilerinin beklentileri aşmasının ardından düşüşe geçen dolar/TL, 3,8428'e kadar geriledi ve saat 15.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 3,8460 seviyesinde dengelendi.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, ekimde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 artarak yüzde 4,7 olan beklentileri belirgin şekilde aştı. Güne 3,8730 seviyelerinden başlayan dolar/TL, sanayi üretim verisinin ardından küresel piyasalarda doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kaybetmesinin de desteğiyle düşüşünü hızlandırdı. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,9 azalışla 4,5140'tan, sterlin/TL de yüzde 0,95 düşüşle 5,1650'den işlem görüyor.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Analistler, bugün saat 16.30'da ABD'de açıklanacak istihdam raporunun kurların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. İstihdam raporunda öne çıkan verilerden tarım dışı istihdamın 195 bin artması, işsizlik oranının önceki ay olduğu gibi yüzde 4,1'de kalması ve ortalama saatlik kazançların da aylık yüzde 0,3'e yükselmesi bekleniyor.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,8400'ün önemli destek konumunda olduğunu belirten analistler, bu seviyenin kırılması durumunda 3,7500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

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