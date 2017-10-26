Dolar ne kadar oldu? Günün ilk rakamları

Alman kamu bankalarının ve finans kurumlarının Türkiye'ye finansmanı kısacağı yönünde söylentiler akşam saatlerinde doların yükselmesine neden oldu.

'YATIRIMLARA DEVAM EDİYORUZ, DURDURMADIK'

Ancak Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Sözcüsü, Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada, bankanın Türkiye'deki yatırımlarına devam ettiğini, yatırımların durdurulması yönünde alınmış bir karar olmadığını belirtti. Sözcü, Türkiye'nin bankanın faaliyetlerinde çok önemli bir rol oynadığını kaydederek, EBRD'nin yıllık yatırım hacmi ve portföy büyüklüğü açısından Türkiye'nin bankanın operasyon yürüttüğü en büyük ülke olduğunu açıkladı. EBRD, bu zamana kadar Türkiye'ye 9.6 milyar euro yatırım yaparken, 2017'de ise 1 milyar euro değerinde 30 projeye imza attı. EBRD sözcüsü, yıl bitmeden bunu 1.5 milyara genişletmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Doların genel olarak yüksek seyretmesinde ise ABD ile yaşanan vize krizinin devamı ve ABD'de açıklanan beklentilerin üzerindeki verilerin dolara destek vermesi de etkili oluyor.

Dolar sabah ilk işlemlerde 3.7560 TL'den el değiştirirken, euro ise 4.4450 TL'de bulunuyor.

FAİZ KARARI AÇIKLANACAK

Piyasalarda bugün en önemli konu Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yapacağı faiz toplantısı olacak. Merkez Bankası faiz kararını saat 14.00'da açıklayacak.

Yurtdışında takip edilecek önem önemli gündem maddeleri ise Avrupa Merkez Bankası'nın faiz toplantısı ve ABD'de açıklanacak işsizlik rakamları olacak.