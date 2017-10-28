Dolar neden güçleniyor?

Yaklaşık bir buçuk aydır küresel bazda tüm dünya para birimlerine karşı değer kazanmaya devam eden doların hızı kesilmiyor.
ABD’de perşembe günü bütçe tasarısının Temsilciler Meclisi’nde onaylanmasının ardından yükselişe devam eden dolar, dün de ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte beklenenden daha hızlı büyümesinin ardından rallisini sürdürdü.
Gazete Habertürk'ün haberine göre, dünyanın önde gelen altı para birimine karşı doların değerini gösteren Dolar Endeksi, 95.060 ile son üç ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, 8 Eylül’den bu yana Endeks’teki artış yüzde 4’e ulaştı. Dolar Endeksi son iki günde ise yüzde 1.5 yükseldi. Dolardaki tırmanış sadece TL’de değil, bütün gelişmekte olan ülke paralarında kayıplara neden oldu.
EURO/DOLAR YÜZDE 3.76 DÜŞTÜ
İçinde TL’nin de olduğu en likit 10 gelişmekte olan ülke para birimini kapsayan JP Morgan’ın gelişmekte olan para birimleri endeksi 8 Eylül’den bu yana yüzde 6 değer kaybetti.
Bu dönemde Türk Lirası ve Güney Afrika Randı’nda kayıplar yüzde 11 seviyelerini aştı. Meksika Pesosu ise yüzde 9 değer kaybetti. Kayıplar, piyasa göstergelerine bağlı olarak ülkeler bazında 8.5 ile 3.6 arasında değişti. Söz konusu dönemde Euro’da dolar karşısında 3.76 değer kaybetti. Öte yandan dün 3.84 TL’ye kadar çıkan dolar akşam saatlerinde 3.79’a geriledi.
DOLAR DÜNYADA NEDEN GÜÇLENİYOR?
ABD Merkez Bankası FED’in yeni başkanlığı için Janet Yellen’in yerine daha “şahin” bulunan John Taylor isminin öne çıkması doların, küresel bazda tüm ülke paralarına karşı değer kazanmasını hızlandırmıştı.
ABD’de bütçe tasarısının kongreden geçmesi ve dün açıklanan ABD büyüme verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi ise dolardaki rallinin sürmesini sağladı. ABD hazine tahvillerindeki yükseliş doların anavatanına dönüşünü hızlandırdı.
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