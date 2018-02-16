Dolar olumlu mesajlarla düştü

Doların küresel bazda değer kaybetmesinin desteğiyle aşağı hareketin gözlendiği dolar/TL, siyasi taraftaki olumlu gelişmelerin etkisiyle bugün 3.75 seviyesinin altını gördü.

Euro/dolar paritesinin yönünü aşağı çevirmesiyle öğleden sonra gelişmekte olan ülke para birimlerinde kayıplar gözlenirken, TL ise tek değer kazanan para birimi oldu.

Türkiye ve ABD dışişleri bakanları, iki ülke ilişkilerinde farklı konularda yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle en ciddi krizlerden birinin yaşandığı dönemde Ankara'da bir araya geldi ve ilişkilerde bir normalleşme sürecinin başlaması için görüş ayrılığı yaşanan konularda ortak mekanizma ve çalışma grupları oluşturmaya karar verdi.

QNB Finansbank Başekonomisti Gökçe Çelik, basın toplantısında daha önceki açıklamalara kıyasla daha yumuşak bir dil kullanıldığını söyleyerek, "Ancak Tillerson'ın son dönemde iki ülke ilişkilerinde bozulmaya neden olan konulardaki çağrılarını tekrarlaması nedeniyle ilişkilerde kalıcı iyileşmenin sinyallerini henüz görmüyoruz. Yine de önceki açıklamalara göre söylemin yumuşaması kısa vadede piyasalar açısından olumlu. Öte yandan Almanya ile ilişkiler açısından Deniz Yücel'in tahliyesi de olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir" dedi.

Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım da Türkiye ile Almanya ilişkilerinde bazı sıkıntıların giderilmiş göründüğünü, ilişkileri geliştirecek adımları karşılıklı atacaklarını söyledi.

Bu sabah saat 09.34'de 3.7662/3.7689 seviyesinde olan dolar/TL , açıklamaların ardından 3.7428'e kadar geriledikten sonra saat 1630'da 3.7540/3.7557 seviyesinde bulunuyor.

Bugün rekor seviyeleri gören ve sabah 4.7239/4.7273 seviyesinde olan euro/TL ise aynı saatte 4.6789/4.6813 seviyesinde.