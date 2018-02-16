Dolar olumlu mesajlarla düştü

Doların küresel bazda değer kaybetmesinin desteğiyle aşağı hareketin gözlendiği dolar/TL, siyasi taraftaki olumlu gelişmelerin etkisiyle bugün 3.75 seviyesinin altını gördü.
Euro/dolar paritesinin yönünü aşağı çevirmesiyle öğleden sonra gelişmekte olan ülke para birimlerinde kayıplar gözlenirken, TL ise tek değer kazanan para birimi oldu.
Türkiye ve ABD dışişleri bakanları, iki ülke ilişkilerinde farklı konularda yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle en ciddi krizlerden birinin yaşandığı dönemde Ankara'da bir araya geldi ve ilişkilerde bir normalleşme sürecinin başlaması için görüş ayrılığı yaşanan konularda ortak mekanizma ve çalışma grupları oluşturmaya karar verdi.
QNB Finansbank Başekonomisti Gökçe Çelik, basın toplantısında daha önceki açıklamalara kıyasla daha yumuşak bir dil kullanıldığını söyleyerek, "Ancak Tillerson'ın son dönemde iki ülke ilişkilerinde bozulmaya neden olan konulardaki çağrılarını tekrarlaması nedeniyle ilişkilerde kalıcı iyileşmenin sinyallerini henüz görmüyoruz. Yine de önceki açıklamalara göre söylemin yumuşaması kısa vadede piyasalar açısından olumlu. Öte yandan Almanya ile ilişkiler açısından Deniz Yücel'in tahliyesi de olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir" dedi.
Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım da Türkiye ile Almanya ilişkilerinde bazı sıkıntıların giderilmiş göründüğünü, ilişkileri geliştirecek adımları karşılıklı atacaklarını söyledi.
Bu sabah saat 09.34'de 3.7662/3.7689 seviyesinde olan dolar/TL , açıklamaların ardından 3.7428'e kadar geriledikten sonra saat 1630'da 3.7540/3.7557 seviyesinde bulunuyor.
Bugün rekor seviyeleri gören ve sabah 4.7239/4.7273 seviyesinde olan euro/TL ise aynı saatte 4.6789/4.6813 seviyesinde.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.