Dolar tahminininde en iyi kurum Mizuho Bank oldu

Bloomberg, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gelişmekte olan ülke kurları ile ilgili öngörülerde bulunan kurumların performansını değerlendirdiği çalışmasını yayınladı.

Bu çalışmaya göre dolar/TL tarafında en iyi tahminci Mizuho Bank oldu. Mizuho Bank'ı Morgan Stanley ve Credit Agricole takip etti.

Commerzbank, MUFG, Cinkciarz.pl ve Standard Chartered da en iyi dolar/TL tahmincileri arasında yer aldı.

Bloomberg, kur tahmininde kurumları 3 kritere göre değerlendiriyor. Bunların başında hata payı geliyor. Tahminin zamanlaması ve yön sinyalinin kesinliği de dikkate alınan kriterler arasında yer alıyor. Hesaplamada hata payının toplam skora katkısı yüzde 60 olurken, zamanlamanın yüzde 30, yön sinyalinin de yüzde 10'u değerlendirmeye alınıyor.

Bu değerlendirme sonucunda dolar/TL'de kurumların performans notu şöyle oldu:

Kurum Performans skoru Mizuho Bank 77,13 Morgan Stanley 66,73 Credit Agricole 65,46 Commerzbank 63,08 MUFG 57,76 Cinkciarz.pl 55,36 Standard Chartered 54,46



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