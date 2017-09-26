Dolar ve borsada tatbikat havası

Kuzey Irak’taki referandumun jeopolitik riskleri artırmasıyla dolarda geçen hafta başlayan yükseliş eğilimi dün de devam ederken, dolar/TL 3.5478 seviyesine çıktı endekste düşüş ise yüzde 2’yi geçti.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, dün sabah 3.5015 seviyesinde olan dolar/ TL 18 Ağustos’tan beri en yüksek olan 3.5312’ye kadar yükseldikten sonra geriledi. Ardından Başbakan Binali Yıldırım’ın Kuzey Irak’taki referanduma yönelik konuşması ile tekrar ateşi yükselen dolar 3.53’ün üstüne çıkıp konuşma sonrasında ise 3.52’ye indi. Dolar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yine referandum eksenli konuşmasının ardından 3.53’e dayandı.

Sonrasında bir süre sakin seyreden dolar akşam saatlerinde ise 3.5478’e tırmanan günü kuruşluk yükseliş ile tamamladı.

EURO, ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Euro ise paritedeki hafif düşüşe rağmen Türk Lirası karşısında 4.2119 ile tarihi zirvesini gördü. Euro/ dolar paritesi Almanya seçimlerinde aşırı sağcı partinin Meclis’e girmesi nedeniyle biraz geriledi. Sabah 1.1951 seviyesinde açılan Euro/dolar paritesi 1.1861’e kadar indi. Açılışın ardından satışla karşılaşan Borsa İstanbul’da ise satışlar bir ara endeksin yüzde 2 düşmesine neden oldu. Sonrasında toparlanan borsa günü yüzde 1.78 düşüşle 102 bin 270 puandan kapattı.

Yatırım Finansman Araştırma Müdürü Akif Daşıran, “Ekonomik yaptırımların ön planda olduğu anlaşılıyor, Barzani’nin bunlara vereceği tepki de yakından izleniyor. Değerlemelere bakıldığı zaman 100 bin seviyesinin alım fırsatı olduğunu düşünüyoruz” dedi.