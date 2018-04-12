Dün ABD Başkanı Trump'ın attığı "füze" tweeti sonrasında 4,19'ün üzerine çıkarak rekor kıran ve bu sabah rekora yakın seyreden dolar kuru öğle saatlerine doğru düşüşe geçti.

Trump'ın "Suriye'ye saldırının ne zaman olacağını asla söylemedim. Çok yakında da olabilir, hiç yakın olmayan bir zamanda da olabilir." açıklaması piyasada olumlu algılanırken gelen satışlarla dolar 4.10-4.11 lira bandına indi.

En düşük 4.1069 lirayı gören dolar saat 14.25 itibariyle 4.1077 liradan el değiştirdi.

Yaşanan düşüşte TCMB Başkanı Çetinkaya'nın gerekirse ek tedbir alacaklarına dair ifadesi de etkili oldu.

Euro da 5.0772 seviyesinde bulunuyor.