Tarihi zirvesinden yönünü aşağı çeviren dolar/TL'de bugün yoğun veri gündemi, küresel piyasalar ve jeopolitik gelişmeler izleniyordu.

Dolar/TL geçen hafta Çarşamba günü tarihi zirve olan 4.1944'e kadar yükselmiş ancak Suriye'de çatışma ihtimalinin azalmasıyla dolar gevşeyerek 4.10 altına inMİŞTİ. 17 Nisan 2018 saat 07:20'de 4.0964 TL seviyesinde işlem görüyordu.

Geçen hafta 5.1941 ile tarihi zirveyi gören euro/TL ise aynı saatte 5.0754 seviyesindeydi.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI PİYASAYI HAREKETLENDİRDİ

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim sinyali üzerine Dolar/TL 4,1270 seviyesini test etti ve TL dolar karşısında yarım puanın üzerinde değer kaybına uğradı.

Bugün 4,0740'a kadar gerileyen dolar kuru Bahçeli'nin açıklamasından önce 4,0863 seviyesindeydi.

Sabah saatlerinde 5,0529'a kadar gerileyen Euro/TL de saat 11:30 sularında 5,1178'e çıktı.

BIST100 de negatife döndü ve 109 bin 608'e düşüşle yüzde 0,90 kayıpta seyrediyor.

Saat 11:50'de ise dolar 4.1146, euro ise 5.0993 TL'den el değiştiriyor.

Saat 12:30'da dolar 4.1130 ve euro 5.0935 TL'den işlem görüyor.

Öğlen 13:20'de dolar ve euro kurunda görülen artış gevşemeye başladı. Dolar 4.1070, euro ise 5.0815 TL düzeyine geriledi.

Saat 16:30'da dolar 4.0940 Euro ise 5.0579 TL ile sabahki düzeyine geriledi.

Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar, aynı anda Rusya, İran ve Türkiye'de kurlarla ilgili atağın olmasının çok normal olmadığını söyledi. Salar "makro ekonomik verilerimizde son birkaç ayda istediğimiz gibi gitmeyen sonuçlar görüyoruz. Enflasyonda baz etkisiyle gerileyeceğiz diye düşünüyorduk, o marjı sağlayamadık.

Diğer taraftan cari açıkta yüksek rakamlar gördük, bu da istediğimiz rakamlar değil. Makro ekonomik taraf çok destekleyici görünmüyor ama aynı anda Rusya, İran ve Türkiye'de kurlarla ilgili atağın olması çok normal değil. Yaklaşık 3.5-4 yıldır TL'nin düzenli değer kaybını gerektiren makro ekonomik bir durum olduğunu zannetmiyorum" diye konuştu.