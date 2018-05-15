Dolar Türk Lirası karşısında haftaya güçlü yükselişle başladı. Geçen haftayı 4.3150 civarında kapanan Dolar/TL , dün 4.35 üzerini gördü ancak gün içerisinde gevşeyerek 4.30'a geriledi. Dolar / TL gün boyu 4.30-4.32 seviyelerinde dalgalanmıştı.

Parite akşam saatlerinde gün içi en yüksek seviyesi olan 4.3710'a dokundu.

Bankacılar küresel piyasalarda gelişmekte olan para birimlerinin bugün genel olarak dolar karşısında değer kazandığını ancak TL'nin negatif ayrışmaya devam ettiğini belirtiyorlar.

Negatif ayrışmada bugüne kadar bilinen siyasi ve makro endişelerin yanı sıra beklentilerin üzerindeki cari açık ve faiz söylemleri de neden olarak gösterildi.

Dolar / TL sabah saat 07:20'de artışa devam ederek 4.3981 ile yeni zirvesine ulaştı. Euro da tüm zamanların en yüksek seviyesinde.

Euro/TL dün gün içinde yüzde 1'den fazla yükselerek, 5.20 seviyesini aşarak rekor seviyeye ulaşırken, 5.2480 TL ile sabah saatlerinde rekor tazeledi.

Kurda erken saatlerdeki bu yükselişin siyasi alandaki belirsizlik ve Orta Doğu'da artan gerginliğin gelişen piyasa varlıkları üzerindeki baskısından kaynaklandığı kaydediliyor.