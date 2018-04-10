Dolar ve euroda yeni rekor

Suriye'de kimyasal silah kullanımı iddialarına ABD'nin tepki vereceğini açıklaması askeri bir hareketlilik yaratacağı öngörüleriyle jeopolitik endişeleri tetiklerken, dün Rus rublesinin dolar karşısında yüzde 2 civarında değer kaybı da dolar/TL'yi baskılayan bir başka unsur oldu.

Küresel satış baskısının yanında iç siyaset, yüksek cari açık ve yüksek enflasyona ilişkin endişelerle Türkiye piyasaları daha satış baskısından daha da kuvvetli etkileniyor.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken bankacılar bugün gerçekleşecek Hazine'nin 10 yıllık gösterge tahvili yeniden ihracına gelecek talebin yakından izleneceğini belirtiyorlar. Öte yandan bugün TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir sunum yapması bekleniyor.

Hazine bugün mart ayı başından düne getirisi 150 baz puana yakın yükselen ve 8 Mart 2028 vadeli 10 yıllık gösterge tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

Dolar ve euro güne sakin başlamasına karşın öğleye doğrı gelen alımlarla yükselişe geçti. Dolar 4.0826, euro ise 5.0316 ile yeni rekorlarını kırdı.

Saat 11.30 itibariyle dolar 4.0819, euro ise 5.0290 TL'den işlem gördü.