Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamasının ardından kısa sürede siyasi belirsizliğin son bulacağı beklentisiyle dün dolar/TL ve faizler sert bir şekilde gerilerken, borsada yükseliş yüzde 3'ü bulmuştu.



GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, piyasaların erken seçim kararını pozitif karşıladığını belirterek "Seçime çok kısa sürede gidilmesinin ve bunun bir belirsizlik unsurunun ortadan kalkması olarak yorumlanması neticesinde piyasa algısının iyi olduğunu görmekteyiz. Risk unsuru ve belirsizlik kalktı havası hakim olmakta, bu kapsamda kur ve tahvil faizleri gerilemektedir" dedi.

Reuters'a konuşan üst düzey bir bankacı, "Ülke seçim atmosferine zaten bir süredir girmişti. Seçimin bir an önce gerçekleşip bitecek olmasını olumlu karşılıyoruz. Piyasadaki iyimserlik de bu sebepten" dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, seçim tarihinin 24 Haziran olarak belirlenmesinin ardından belirsizliğin tamamen ortadan kalktığını söyledi. Ertem ilk tepki olarak TL'nin değer kazandığına dikkat çekerek önümüzdeki dönemde de normalleşmenin devam edeceğini belirtti.

Erdoğan'ın açıklamaları öncesinde yüzde 0.5 civarı satıcılı seyreden Türk hisse senetleri piyasası ise, erken seçim tarihinin açıklanmasıyla birlikte ilk tepki olarak artıya döndü. Sonrasında hızlanan alımlarla yükselişi yüzde 3.08'i buldu.

Açıklama öncesi 4.0950 civarında seyreden dolar/TL açıklama sonrası 4.0185'e kadar geriledi. TL dolar karşısında açıklamanın ardından yaklaşık yüzde 1.8 değer kazanarak gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en çok değer kazanan para birimi oldu.

BUGÜN NELER OLUYOR?

Bugüne baksıldığında dünden kalan olumlu havanın devam ettiği görülüyor.

Dolar/TL ilk işlemlerin ardından 4.0160 TL seviyesinde bulunurken, euro ise 4.9780 TL seviyesinden el değiştiriyor.