Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

ABD ve Türkiye dışişleri bakanlarının verdiği mesajların iki ülke ilişkilerinde ılımlı bir sürece girildiği algısı yaratması ve tutuklu Alman gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılması kararı Cuma günü TL'nin değer kazanmasını sağladı.

Doların küresel bazda değer kaybetmesinin desteğiyle aşağı hareketin gözlendiği dolar/TL, siyasi taraftaki olumlu gelişmelerin etkisiyle 3.75 TL seviyesinin altını gördü.

Bu haftaya bakıldığında ise geçtiğimiz haftaki olumlu seyrin yeni güne de taşınmış olduğu görülüyor. Dolar kuru saat 07.00 itibariyle 3.7480 TL olurken, euro da 4.6570 TL seviyesinde bulunuyor.

Geçen haftanın kazananı borsa

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,57'lik kazançla 116.510,97 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 113.248,80 puanı, en yüksek ise 117.517,60 puanı gördü.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,05'lik artışla 163,50 liraya çıkarken, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,11'lik yükselişle 1094 lira oldu.

Serbest piyasada haftayı dolar ve euro, kayıpla kapattı. Doların satış fiyatı 1,75'lik azalışla 3,7510 lira olurken, euro,nun satış fiyatı yüzde 0,36'lık düşüşle 4,6660 liraya geriledi.