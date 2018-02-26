Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

Suriye hükümeti yanlısı grupların Halep'ten Afrin bölgesine girmeye başladığı ve Türkiye'nin karşılık verdiği yönündeki haberlerin jeopolitik riskleri artırmasıyla geçtiğimiz haftaya 3.76'lı seviyelerden başlayan dolar/TL 3.81 seviyesini aştı. Ancak sonrasında yatışan endişeler TL'de tansiyonun düşmesini sağladı.

Öte yandan Fed'in faizleri kademeli olarak artırma konusunda daha emin olduğunu ortaya koyan son toplantı tutanaklarının ardından dolarda güçlenme de TL dahil gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kaybına neden oldu.

Piyasalar bu yıl üç faiz artışı fiyatlarken bazı analistler şimdi dört artış bekliyor. Bu noktada ABD tahvil faizlerindeki seyir de yakından izleniyor.

Geçtiğimiz haftayı 3.79 TL seviyesinden tamamlayan dolar/TL yeni haftaya sakin bir başlangıç yaptı. Dolar kuru saat 07.05 itibariyle 3.7860 TL olurken, euro ise 4.6630 TL'den el değiştirdi.