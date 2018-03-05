Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

ABD faizlerinin öngörülenden daha fazla yükseleceği endişeleri, jeopolitik gelişmeler ve ABD'nin çelik gibi bazı ürünler için ithalat vergisi getirmesinin küresel bir ticaret savaşını tetikleyebileceği endişeleriyle dolar/TL yükselişe geçti.

Cuma günü 3.8250 TL seviyesine kadar yükselen dolar günü 3.81-3.82 TL aralığından tamamladı.

Bugüne bakıldığında ise doların benzer bir şekilde 3.81 TL üzerinde güne başladığı görülüyor. Dolar saat 07.10 itibariyle 3.8110 TL olurken, euro 4.6970 liradan el değiştirdi.

ENFLASYON BEKLENİYOR

Yurt içi piyasalar haftaya enflasyon verisiyle başlayacak. Bugün saat 10:00'da açıklanacak TÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,50 olarak gelmesi bekleniyor. Enflasyon bir önceki dönem yüzde 1,02 olmuştu. Yıllık enflasyonun ise yüzde 10,35'ten yüzde 10,00'a gerileyeceği tahmin ediliyor.

Haftanın en önemli gündemi ise TCMB toplantısı olacak. Merkez Bankası'nın 7 Mart Çarşamba günü açıklayacağı kararlarında para politikasında değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Bankanın yüzde 8,00 seviyesindeki gösterge faiz ve yüzde 12,75'teki GLP'yi sabit tutacağı öngörülüyor.

Dışarıda ise ABD'nin korumacı politikalarının başta pay piyasaları olmak üzere ekonomiye etkilerinin yanı sıra yoğun veri akışı izlenecek.