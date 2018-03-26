Dolar fiyatı haftanın ilk saatlerinde merak edilmeye devam ediyor. Daha önce rekor yapan dolar fiyatı yeni hafta da nasıl olacağı merak ediliyor.

26 MART 2018 DOLAR FİYATI VE KURU

İstanbul serbest piyasada dolar 3,9670 liradan, avro 4,9070 liradan haftaya başladı. Kapalıçarşı'da 3,9650 liradan alınan dolar, 3,9670 liradan satılıyor. 4,9050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,9070 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,9580 lira, avronun satış fiyatı ise 4,8890 lira olmuştu.

DOLAR NASIL YÜKSELMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "yeni bir ticaret savaşı"nın başlangıcı olarak yorumlanan, Çin´e milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamalarına ilişkin kararları ve uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard & Poor's'un (S&P) bu yıl ABD Merkez Bankası'nın "dört faiz artışı" yapmasını beklediklerine ilişkin raporuna bağlı olarak lira küresel piyasalarda büyük değer kaybetti.



Bu gelişmelerin ardından, dolar tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.0368 liraya ve euro da 4.9757 liraya kadar tırmanmıştı.