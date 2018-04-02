Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

Geçtiğimiz hafta 4 liranın üzerini göre dolar kuru, Türkiye'nin büyüme rakamlarının yarattığı moralle birlikte 3.93 TL'li seviyelere kadar gerilemişti.

Dolar yeni haftaya da cuma kapanış seviyelerine yakın başladı. Dolar kuru ilk işlemlerin ardından 3.95-3.96 TL arasına otururken, euro ise 4.87 TL oldu.

Euro/dolar paritesi de 1.2318 seviyesinde bulunuyor.

Döviz piyasalarında yarın açıklanacak Mart ayı enflasyonu ile yurtdışındaki gelişmeler takip edilecek.