Dolar yeniden 4.20 liranın üzerinde

Tüketici fiyatları Nisan'da giyim ve ulaştırma grubu öncülüğünde beklentilerin üzerinde yüzde 1.87 artarken, yıllık bazda artış Mart'taki yüzde 10.23'ten yüzde 10.85'e yükselerek, zirvenin görüldüğü Kasım ayından sonra gözlenen düşüş eğilimi sona erdi.

Enflasyon verisi öncesi 4.1740 seviyesinde işlem gören dolar/TL, verinin ardından 4.2487 TL'ye kadar yükseldi. Dolar daha sonra 4.20 seviyelerinde dengelendi. Akşam saatlerinde ise yeni bir yukarı hamle ile 4.23 TL seviyesine tırmandı

Euro ise 5.06 TL seviyesinde seyrediyor.

TL bu performansla düne benzer şekilde bugün de gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışıyor.

Bankacılar 4.2487 seviyesinden tek bir işlem geçtiğine genel olarak işlemlerin 4.19-4.21 bandında gerçekleştiğine dolayısıyla 4.2487 seviyesinin ilk tepki anında görülen bir seviye olduğuna dikkat çekiyorlar.

Merkez Bankası 75 baz puanlık faiz artırımında adres gösterdiği beklentilerdeki bozulma da böylece enflasyon verileriyle teyit edilmiş oldu.





