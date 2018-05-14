Dolar yeniden 4.33 liranın üzerinde

Dolar yeni haftaya yüksek bir seyirle başladı. Geçtiğimiz hafta yapılan ekonomi toplantılarının ardından oluşan faiz artışı beklentilerinin gerçekleşmemesi üzerine dolarda 4.20 TL sınırına kadar çekilen hareket yerini tekrar 4.30'lu seviyelerin üzerinde bir seyre bıraktı.

Dolar yeni haftanın ilk gününde 4.33 TL seviyelerinde bulunuyor. Saat 07.15 itibariyle dolar 4.3380, euro ise 5.1905 TL'den el değiştirdi.

Reuters'a konuşan analistler, TL'de son dönemde görülen sert değer kaybını dizginlemek için likidite adımlarının yeterli olmadığını, TCMB'nin bir faiz artışı yapması gerektiğini belirtirken, ekonomi yönetiminin biri rutin olsa da iki gün üst üste toplantı gerçekleştirmesi, önlem alınacağı beklentilerini güçlendirmişti.

Dolar/TL hafta boyunca yukarı yönlü oldukça hareketli bir seyir izlemiş, yatırımcılarda endişe yaratan Türkiye'ye özgü riskler ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekileceği açıklamasının küresel risk algısının artmasıyla birleşmesiyle 4.3780'e kadar yükselerek tarihi zirveyi görmüştü.